Пианистка Осетинская высказалась об отмене российской культуры

"Культура - это не то, что можно отменить. Это то, что либо есть внутри человека, государства, общества, либо нет", - отметила исполнительница.

При этом она также подчеркнула, что "возможно все, при желании". Так она ответила на вопрос корреспондента ТАСС в кулуарах XXIII фестиваля композитора Владимира Мартынова о том, возможна ли международная отмена российской культуры.