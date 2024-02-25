Донцова заявила о нежелании покидать Россию

"Каждый человек имеет право на свое личное мнение. В ситуации, когда нужно сделать какой-то выбор, каждый выбирает то, что он считает нужным. Что касается меня, писатель - это не актер, не певец, мне не нужен зал, не нужны музыканты. Мне нужны лист бумаги и ручка. При условии электронной почты книги можно посылать из разных стран мира. Но я в Москве, я в России. Я не уезжаю, я уезжать отсюда не собираюсь никогда", - сказала писательница.