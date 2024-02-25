Россиянам назвали три типичные ошибки в работе
Директор по персоналу Валери Родригес назвала три вещи, которые никогда не следует делать на работе. Исходя из 10-летнего опыта работы в HR, в том числе с топ-менеджерами компаний, она советует: не переусердствовать в общении с коллегами, не быть излишне скромным и долго не задерживаться на корпоративных вечеринках.
Директор по персоналу, основываясь на личном опыте, предупредила, что лучше не быть слишком скромным.
«Работая в отделе кадров, я заметила, что успешные люди, как правило, очень прямо и более открыто говорят о своих достижениях, тогда как сверхскромные люди обычно не так много говорят о своих достижениях и не защищают себя. В результате им легче упустить возможность продвижения по службе, и они отходят на второй план», — приводит слова Родригес «Ридус».
Также, по мнению HR-специалиста, не стоит переусердствовать в общении с коллегами.
«Слишком откровенный рассказ о своих проблемах может принести больше вреда, чем пользы <…> Люди могут из лучших побуждений принять за вас важные решения, которые вовсе не соответствуют вашим стремлениям», — предупредила Родригес.
В заключении эксперт отметила, что от слишком долгого пребывания на корпоративных вечеринках больше негативных последствий, чем позитивных. По словам Родригес, дело не всегда в алкоголе, иногда трезвые коллеги также совершают ошибки.
«Я сама предпочитаю перестраховаться и обычно не задерживаюсь больше чем на час или два, если в этом нет необходимости. Проведите немного времени на вечеринке и покажите свое лицо, но тусоваться дольше пары часов не всегда оправданно», — объяснила она.