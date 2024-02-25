Россиянам назвали три типичные ошибки в работе

«Работая в отделе кадров, я заметила, что успешные люди, как правило, очень прямо и более открыто говорят о своих достижениях, тогда как сверхскромные люди обычно не так много говорят о своих достижениях и не защищают себя. В результате им легче упустить возможность продвижения по службе, и они отходят на второй план», — приводит слова Родригес «Ридус».