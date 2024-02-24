Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли, об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации.

Сообщение о перекрытии движения последовало в 23:17, через десять минут канал проинформировал, что движение было восстановлено.