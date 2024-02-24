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Успенская исполнила песню Марии Захаровой

Российская певица Любовь Успенская на своем концерте исполнила песню, которую написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

Успенская исполнила песню Марии Захаровой
© globallookpress.com

Произведение под названием «Сила моя со мной» прозвучала впервые во время концерта в честь 70-летия Успенской в комплексе «Крокус Сити Холл».

«Была впервые исполнена лирическая песня о противостоянии вызовам судьбы», — уточнил источник.

Данная композиция — третий совместный проект дипломата и певицы. В двух других песнях «Я слишком тебя любила» и «Мольба» Мария Захарова является автором текста.

В декабре 2023 года Захарова в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказала о сочиненной ею рождественской песне. По словам дипломата, она мечтала создать рождественскую песню с новогодним настроением.

В 2022 году Мария Захарова впервые сочинила текст для песни на английском языке. Она написала трек June Song для популярной певицы Люси Чеботиной.

Общество
Любовь Успенская
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