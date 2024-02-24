Пассажиров рейса Петербург — Калининград отправили резервным бортом

Пассажирам рейса авиакомпании «Россия», задержанного в петербургском аэропорту Пулково, пришлось лететь резервным бортом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Там уточнили, что пассажиры рейса Санкт-Петербург — Калининград были отправлены резервным бортом, который начал движение в 19:28.

Известно, что самолет, вылетевший в Калининград, вернулся в Пулково по технической причине.