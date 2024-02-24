Мизулина решила обратиться в МВД из-за ЛГБТ-вечеринки в Красноярске

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что обратится в полицию из-за вечеринки в честь 23 Февраля в ЛГБТ-баре (признано экстремистским и запрещено в России) в Красноярске.

В своем Telegram-канале Мизулина пояснила, что в Красноярске ЛГБТ-бар (признано экстремистским и запрещено в России) не закрылся, и провокационную вечеринку в честь Дня защитника Отечества. По ее словам, было решено обратиться в МВД.