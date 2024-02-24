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Мизулина решила обратиться в МВД из-за ЛГБТ-вечеринки в честь 23 февраля в Красноярске

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что обратится в полицию из-за вечеринки в честь 23 Февраля в ЛГБТ-баре (признано экстремистским и запрещено в России) в Красноярске.

Мизулина решила обратиться в МВД из-за ЛГБТ-вечеринки в Красноярске
© globallookpress.com

В своем Telegram-канале Мизулина пояснила, что в Красноярске ЛГБТ-бар (признано экстремистским и запрещено в России) не закрылся, и провокационную вечеринку в честь Дня защитника Отечества. По ее словам, было решено обратиться в МВД.

Ранее правоохранительные органы обратили внимание на видеозапись в соцсетях, где блогерша из Краснодара делает предложение руки и сердца своей подруге.

Общество
Екатерина Мизулина
Россия
Красноярск
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