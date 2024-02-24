Названа причина смерти Вячеслава Лебедева

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев скончался на 81-м году жизни. Причиной его смерти стали последствия онкологического заболевания, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник.

По словам источника, Вячеслав Лебедев умер в больнице. Собеседник газеты отметил, что юрист был настоящим бойцом, участвовал в работе Верховного суда буквально до последнего дня.

Так, 6 февраля Лебедев встречался с президентом России Владимиром Путиным и докладывал ему о законопроектах, направленных в том числе на гуманизацию уголовного права.

Отмечается, что руководить Верховным судом РФ до назначения нового председателя будет 1-й заместитель председателя суда Петр Серков.

Вячеслав Михайлович Лебедев родился 14 августа 1943 года в Москве, окончил юридический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова. В 1970 году стал судьей Ленинградского районного народного суда Москвы, в 1986 году возглавил Московский городской суд.

В 1989 году занял пост председателя Верховного Суда РСФСР. В 1991 году его назначили председателем Верховного Суда РФ.

Вячеслав Лебедев выступал за декриминализацию преступлений небольшой тяжести, высказывался против замены реальных сроков заключения штрафами для лиц, осужденных по коррупционным статьям.

Работа Лебедева была неоднократно отмечена государственными наградами. Среди них - орден «За заслуги перед Отечеством» I, II, III, IV степени, орден Александра Невского, почетная грамота президента РФ Владимира Путина.