Умер председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев

В Москве в возрасте 80 лет скончался председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Отмечается, что Лебедев последние дни находился в больнице.

Лебедев был бессменным председателем Верховного суда Российской Федерации с 1991 года. С 1989 года по 1991 возглавлял Верховный суд РСФСР. Был председателем Московского городского суда с 1986 по 1989 годы. Работал в судебной системе СССР с 1970 года. В 1968 году окончил вечернее отделение юридического факультета МГУ.