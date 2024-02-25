Народный артист РФ высказался об уехавших звездах

Он считает, что не стоит плакать из-за того, что на ТВ-экранах больше не появляется комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), отметив: «Бог с ним». Режиссер заявил, что уехавшие артисты сами приняли подобное решение. Герасимов признался, что находился в похожем положении, однако решил остаться в России.

«Скажу вам честно, даже не рассматривал никогда такие варианты, хотя, признаюсь, они были очень заманчивы», — добавил Герасимов.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. В ноябре 2023 года Галкин и Пугачева отправились на Кипр. Затем знакомый Пугачевой сообщал, что певица планирует переехать в Великобританию после новогодних праздников.