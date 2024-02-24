Как изменится жизнь россиян с 1 марта: новые требования к ипотеке и к VPN

С марта 2024 года вступят в силу значительные изменения, связанные с выдачей кредитов, оформлением договоров автогражданской ответственности и возвратом денег из банков, которые обанкротились. Кроме того, использование интернет-ресурсов, доступ к которым ограничен на территории РФ, станет сложнее. URA.RU подробно рассказывает о всех изменениях.

Реклама VPN-сервисов запрещена

С марта 2024 года вступает в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов в России. Роскомнадзор уведомил о запрете на использование средств обхода блокировки доступа к незаконному контенту, что включает VPN-сервисы. Запрет также связан с необходимостью защиты персональных данных пользователей, так как использование VPN может привести к риску утечки личной информации. Исследования свидетельствуют о росте числа пользователей VPN в России, но также показывают, что значительная часть населения осознает потенциальные угрозы их использования.

Вернуть деньги из обанкротившегося банка можно будет онлайн

С 19 марта будут введены изменения, позволяющие онлайн запросить компенсацию по счетам и вкладам после отзыва лицензии у банка. Заявитель сможет этого добиться на сайте Агентства по страхованию вкладов или через портал Госуслуг. Выплата будет произведена на указанный счет. Максимальная сумма возмещения остается неизменной — до 1,4 миллиона рублей для каждого человека со всех счетов и вкладов банка без лицензии.

Возможно получение большей суммы в процессе ликвидации и продажи имущества банка. Другой способ получения страхового возмещения — обратиться лично с паспортом в отделение банка-агента или банков-агентов, уполномоченных на прием заявлений и выплату возмещений при банкротстве банков. Кроме того, с 25 марта система страхования вкладов будет распространяться на депозиты малого и среднего бизнеса, а также профессиональные вклады адвокатов и нотариусов.

Ужесточение требований к ипотечным кредитам

Надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам будут повышены с 1 марта Банком России для ограничения рисков закредитованности граждан. Это способствует улучшению стандартов кредитования и сбалансированному росту ипотеки. В последние годы доля кредитов с высоким показателем долговой нагрузки и низким первоначальным взносом значительно выросла. Однако, если ситуация стабилизируется и банки снова применят более консервативные стандарты, надбавки могут быть смягчены.

Производство и продажа сигарет потребуют лицензирования

С 1 марта вступит в силу закон, лицензирующий производство, хранение, поставку, импорт и экспорт табачной и никотинсодержащей продукции в России, а также закупку для реализации в магазинах беспошлинной торговли. Ожидается, что это поможет бороться с нелегальной табачной продукцией, которая в настоящее время составляет до 15% рынка и наносит значительный экономический ущерб. Контроль за отраслью будет осуществлять Росалкогольтабакконтроль, аналогично алкогольной продукции.

Внешний вид этикеток на вине будет изменен

С 1 марта на этикетках или контрэтикетках бутылок с вином должна быть указана информация о сорте, месте происхождения, годе урожая винограда и производителе. Размер шрифта для информации о месте происхождения и годе урожая должен быть не менее 12 пунктов, а для информации о сортах винограда — не менее восьми пунктов. Продукцию с предыдущими этикетками можно продавать до конца срока годности, установленного производителем.

Сельхозживотных начнут маркировать

Вводится обязательная маркировка сельхозживотных. Каждому животному или группе животных будет присвоен уникальный идентификационный номер, который будет записан в единую базу данных. Маркировка будет обязательной для коров, свиней, домашней птицы, коз, овец, оленей, верблюдов, пчел и выращенных рыб. Домашние животные и другие несельскохозяйственные животные маркировке не подлежат. Маркировка необходима для предотвращения распространения заразных болезней и выявления источников, а также путей их передачи. Учет животных будет вестись Россельхознадзором бесплатно, а маркировка будет осуществляться за счет их владельцев.

Договора ОСАГО можно будет заключать на один день

С 2 марта действует закон, который позволяет заключать договор ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев и от трех месяцев до года. В настоящее время проводятся работы по улучшению информационных систем для продажи краткосрочных договоров ОСАГО. Размер коэффициента для краткосрочных полисов будет определяться страховщиками, но конкретные значения пока неизвестны.

Однако РСА выражает опасения, что краткосрочные договоры могут привлечь мошенников. Для борьбы с этим введена временная франшиза, согласно которой договор ОСАГО начнет действовать через три дня после заключения. Также возможно согласование более короткого срока действия по согласию страхователя и страховщика. Ожидается, что стоимость краткосрочных полисов значительно вырастет, и это вызывает сомнения относительно соответствия рыночным условиям.

Требования к зоомагазинам изменяются