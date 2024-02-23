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В Санкт-Петербурге прогремел салют в честь Дня защитника Отечества

В Санкт-Петербурге со стен бастионов Петропавловской крепости раздались залпы праздничного салюта в честь Дня защитника Отечества. Мероприятие началось сегодня ровно в 21:00.

В Санкт-Петербурге прогремел салют в честь Дня защитника Отечества
© ТК «Звезда»

Всего прозвучало 30 артиллерийских залпов, каждый из которых был поименован и посвящен Героям Советского Союза и России, советским военачальникам и труженикам тыла.

За час до салюта в центре Северной столицы зажгли факелы на Ростральных колоннах.

Напомним, министр обороны Сергей Шойгу приказал провести праздничные салюты по случаю Дня защитника Отечества в городах-героях России и в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Общество
Сергей Шойгу
Санкт-Петербург