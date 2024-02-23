Депутат предложил признать Собчак иноагентом и лишить имущества

Пугачева с Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), конечно, в первых рядах. И Ксению Собчак давно пора внести в список иноагентов и лишить имущества: было бы очень, на мой взгляд, полезным для РФ. У меня нет ответа на вопрос, почему она, позволяющая себе гораздо более демонстративные жесты, чем те, кто уже внесен в список, вечно уворачивается, — объяснил Александр Бородай.