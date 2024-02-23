Умерла актриса Людмила Алфимова

Умерла актриса из "Свадьбы в Малиновке" и "За двумя зайцами" Людмила Алфимова
22 февраля не стало Людмилы Ивановны Алфимовой.
Алфимова - советская украинская актриса театра и кино и артистка дубляжа: монахиня Мирония из "За двумя зайцами", жена Назара София из "Свадьбы в Малиновке".
Всего на счету актрисы, дебютировавшей на экранах в 1950-х, несколько десятков проектов: "Обыкновенная история", "Меж высоких хлебов", "Секретарь парткома", "Лада из страны берендеев", "Старая крепость", "Юркины рассветы", "По главной улице с оркестром".
Людмила Ивановна скончалась в возрасте 88 лет в селе Печёра, сообщили ее родные. Похороны пройдут там же сегодня.
Людмила Алфимова родилась в 1935 году в Харькове. В 1958-м окончила театральный институт в родном городе и была принята в труппу местного ТЮЗа, где служила до 1963-го. Далее - штатная актриса киностудии имени Довженко. За карьеру поработала над 170 проектами как артистка дубляжа и озвучания.