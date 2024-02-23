Сергей Собянин поздравил ветеранов, военных и участников СВО с 23 Февраля

В столице отмечают День защитника Отечества. В своем телеграм-канале Сергей Собянин поздравил с праздником ветеранов, военнослужащих, в том числе участников специальной военной операции (СВО).

23 Февраля россияне отдают дань глубокого уважения ветеранам Великой Отечественной войны, которые разгромили фашистов, отстояли свободу и независимость страны. Беспримерный подвиг фронтовиков и тружеников тыла навсегда останется в памяти народа как яркий пример героизма и патриотизма. Это неиссякаемый источник силы духа.

«Сегодня воины России сражаются за суверенитет и безопасность страны, проявляют мужество, стойкость, высокий профессионализм и делают все для победы. Участники СВО — в одном ряду с отважными защитниками Родины минувших эпох. Мы гордимся вами. Спасибо за верность воинскому долгу, самоотверженность и любовь к Отчизне», — отметил Мэр Москвы.

Сергей Собянин пожелал военным и их семьям крепкого здоровья, мира, благополучия и новых успехов на службе.

Традиция отмечать 23 Февраля зародилась еще век назад. До 1946 года праздник назывался Днем Красной армии и Военно-морского флота, а до 1993-го — Днем Советской армии и Военно-морского флота.