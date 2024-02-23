РКН сообщил об инциденте с утечкой 500 млн записей о россиянах в Сеть

С начала 2024 года в Сеть утекли более 510 миллионов записей о россиянах. Об этом заявил ТАСС замглавы Роскомнадзора (РКН) Милош Вагнер.

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Как он отметил, 500 миллионов из них - это только одна утечка.

"Мы ее сейчас расследуем", - сказал Вагнер, не уточнив, когда она произошла и кто к этому причастен.

По его словам, в 2023 году число случаев компрометации данных в годовом выражении увеличилось, однако объем утечек стал меньше.

"А в 2024-м одним этим случаем покрыли практически весь предыдущий год",- добавил замглавы РКН.

Как подсчитали в ведомстве, за весь прошлый год специалисты выявили 168 утечек персональных данных, в интернет при этом попали примерно 300 млн записей о гражданах РФ. В 2022-м таких случаев было меньше - 140, в Сеть утекли 600 млн записей.