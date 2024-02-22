В Москве пройдет премьера музыкальной комедии «Формула любви» со звездным актерским составом
4 и 5 марта в МТКМО «Градский Холл» состоится премьера музыкальной комедии «Формула любви» по мотивам знаменитого киносценария Григория Горина, положенного в основу культовой киноленты Марка Захарова. Главные роли в спектакле исполнят Александр Яцко (Калиостро), Александр Семчев (Доктор), Оксана Костецкая (Тетушка), Анжела Белянская (Тетушка), Дмитрий Миллер (Жакоб) и другие актеры. Помимо них в постановке примут участие артисты шоу-балета, а также камерный оркестр, исполняющий композиции Александра Бакхауса, написанные специально для спектакля. Режиссером трогательной и остроумной инсценировки о приключениях итальянских шарлатанов в России станет Артем Каграманян, знакомый публике по таким работам, как «Дом 19/07. Начало», «Дон Жуан. Нерассказанная история», «Жена моего мужа» и др. Хореографами-постановщиками выступят прославленный Рикардо До Рего и Яна Алякина. «Формула любви» — новый проект продюсера Петра Кравченко, ранее занимавшего посты директора Театра Сатиры и Театра Алексея Рыбникова.
Сюжет «Формулы любви» известен многим: неугомонные проходимцы, граф Калиостро с колоритной троицей подручных, спасаются от погони на бескрайних просторах России. Приезд аферистов-гастролеров приводит к переполоху в поместье Алексея Федяшева, где его благоразумная незамужняя Тетушка и циник Доктор пытаются избавить мечтательного юношу от увлечения мраморной статуей, стоящей в усадебном парке. Нестареющий магистр магии, чародей Калиостро влюбляется в русскую красавицу Марию и готов сражаться за свою любовь. Знаменитый фильм 1984 года стал вольной экранизацией повести Алексея Толстого «Граф Калистро», спектакль Артема Каграманяна, в свою очередь, станет авторской версией прочтения хрестоматийного сюжета.
Зрителей ждет потрясающий актерский состав, яркие декорации, живое звучание оркестра, оригинальная световая и звуковая партитуры, а также великолепные костюмы Василисы Кутузовой. Не пропустите одно из самых значимых театральных событий этого года!
Продолжительность: 2:20 (с одним антрактом)
Полный состав артистов и режиссерско-поставочную группу см. ниже.
Билеты и дополнительная информация доступны на сайте проекта:
https://mbgroup.life/formula_lyubvi
Режиссерско-постановочная группа
Артем Каграманян — режиссер-постановщик
Петр Кравченко — продюсер спектакля
Григорий Горин — автор киносценария
Николай Железняк — креативный продюсер, автор инсценировки
Александр Бакхаус — композитор
Михаил Андреев, Борис Комаров —авторы песен
Василиса Кутузова — художник-постановщик
Яна Алякина, Рикардо До Рего — хореографы-постановщики
Павел Струк — аранжировщик
Состав артистов
Яцко Александр, заслуженный артист РФ — граф Калиостро
Балалаев Игорь — граф Калиостро
Воронин Дмитрий —Алексей
Баярунас Ярослав —Алексей
Семчев Александр, заслуженный артист РФ —Доктор
Сборщиков Павел—Доктор
Салес Екатерина —Мария
Январина Дарья —Мария
Назаренко Денис — Маргадон
Абдрахимов Марат, лауреат премии «Золотой Софит» — Маргадон
Миллер Дмитрий — Жакоб
Хачатуров Сергей— Жакоб
Костецкая Оксана, лауреат премии «Золотая маска» —Тетушка
Белянская Анжела, заслуженная артистка РФ —Тетушка
Колесникова Людмила — Лоренца
Кораблёва Мария — Лоренца
Дроздовский Николай — Кузнец
Таренков Петр — Кузнец
Каменева Полина— Фимка
Ажнакина Алёна— Фимка
Танцоры-вокалисты
Супонина Анастасия, Кораблева Мария, Слепцова Зарина, Степанов Алексей, Абаев Сергей, Подлесный Марк, Мишина Александра, Пенушкина Анастасия, Галкин Алексей, Чернокова Виктория, Кучихидзе Никита
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