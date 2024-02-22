В Москве пройдет премьера музыкальной комедии «Формула любви» со звездным актерским составом

Сюжет «Формулы любви» известен многим: неугомонные проходимцы, граф Калиостро с колоритной троицей подручных, спасаются от погони на бескрайних просторах России. Приезд аферистов-гастролеров приводит к переполоху в поместье Алексея Федяшева, где его благоразумная незамужняя Тетушка и циник Доктор пытаются избавить мечтательного юношу от увлечения мраморной статуей, стоящей в усадебном парке. Нестареющий магистр магии, чародей Калиостро влюбляется в русскую красавицу Марию и готов сражаться за свою любовь. Знаменитый фильм 1984 года стал вольной экранизацией повести Алексея Толстого «Граф Калистро», спектакль Артема Каграманяна, в свою очередь, станет авторской версией прочтения хрестоматийного сюжета.