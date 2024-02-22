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В Москве пройдет премьера музыкальной комедии «Формула любви» со звездным актерским составом

4 и 5 марта в МТКМО «Градский Холл» состоится премьера музыкальной комедии «Формула любви» по мотивам знаменитого киносценария Григория Горина, положенного в основу культовой киноленты Марка Захарова. Главные роли в спектакле исполнят Александр Яцко (Калиостро), Александр Семчев (Доктор), Оксана Костецкая (Тетушка), Анжела Белянская (Тетушка), Дмитрий Миллер (Жакоб) и другие актеры. Помимо них в постановке примут участие артисты шоу-балета, а также камерный оркестр, исполняющий композиции Александра Бакхауса, написанные специально для спектакля. Режиссером трогательной и остроумной инсценировки о приключениях итальянских шарлатанов в России станет Артем Каграманян, знакомый публике по таким работам, как «Дом 19/07. Начало», «Дон Жуан. Нерассказанная история», «Жена моего мужа» и др. Хореографами-постановщиками выступят прославленный Рикардо До Рего и Яна Алякина. «Формула любви» — новый проект продюсера Петра Кравченко, ранее занимавшего посты директора Театра Сатиры и Театра Алексея Рыбникова.

В Москве пройдет премьера музыкальной комедии «Формула любви» со звездным актерским составом
© Екатерина Якель

Сюжет «Формулы любви» известен многим: неугомонные проходимцы, граф Калиостро с колоритной троицей подручных, спасаются от погони на бескрайних просторах России. Приезд аферистов-гастролеров приводит к переполоху в поместье Алексея Федяшева, где его благоразумная незамужняя Тетушка и циник Доктор пытаются избавить мечтательного юношу от увлечения мраморной статуей, стоящей в усадебном парке. Нестареющий магистр магии, чародей Калиостро влюбляется в русскую красавицу Марию и готов сражаться за свою любовь. Знаменитый фильм 1984 года стал вольной экранизацией повести Алексея Толстого «Граф Калистро», спектакль Артема Каграманяна, в свою очередь, станет авторской версией прочтения хрестоматийного сюжета.

Зрителей ждет потрясающий актерский состав, яркие декорации, живое звучание оркестра, оригинальная световая и звуковая партитуры, а также великолепные костюмы Василисы Кутузовой. Не пропустите одно из самых значимых театральных событий этого года!

Продолжительность: 2:20 (с одним антрактом)

Полный состав артистов и режиссерско-поставочную группу см. ниже.

Билеты и дополнительная информация доступны на сайте проекта:

https://mbgroup.life/formula_lyubvi

Режиссерско-постановочная группа

Артем Каграманян — режиссер-постановщик

Петр Кравченко — продюсер спектакля

Григорий Горин — автор киносценария

Николай Железняк — креативный продюсер, автор инсценировки

Александр Бакхаус — композитор

Михаил Андреев, Борис Комаров —авторы песен

Василиса Кутузова — художник-постановщик

Яна Алякина, Рикардо До Рего — хореографы-постановщики

Павел Струк — аранжировщик

Состав артистов

Яцко Александр, заслуженный артист РФ — граф Калиостро

Балалаев Игорь — граф Калиостро

Воронин Дмитрий —Алексей

Баярунас Ярослав —Алексей

Семчев Александр, заслуженный артист РФ —Доктор

Сборщиков Павел—Доктор

Салес Екатерина —Мария

Январина Дарья —Мария

Назаренко Денис — Маргадон

Абдрахимов Марат, лауреат премии «Золотой Софит» — Маргадон

Миллер Дмитрий — Жакоб

Хачатуров Сергей— Жакоб

Костецкая Оксана, лауреат премии «Золотая маска» —Тетушка

Белянская Анжела, заслуженная артистка РФ —Тетушка

Колесникова Людмила — Лоренца

Кораблёва Мария — Лоренца

Дроздовский Николай — Кузнец

Таренков Петр — Кузнец

Каменева Полина— Фимка

Ажнакина Алёна— Фимка

Танцоры-вокалисты

Супонина Анастасия, Кораблева Мария, Слепцова Зарина, Степанов Алексей, Абаев Сергей, Подлесный Марк, Мишина Александра, Пенушкина Анастасия, Галкин Алексей, Чернокова Виктория, Кучихидзе Никита

Общество
Алена Ажнакина
Денис Назаренко
Анжела Белянская
Петр Таренков
Артем Каграманян
Николай Железняк
Марк Подлесный
Мария Кораблева
Василиса Кутузова
Алексей Галкин
Борис Комаров
Людмила Колесникова
Николай Дроздовский
Александр Семчев
Оксана Костецкая
Марат Абдрахимов
Алексей Рыбников
Дмитрий Миллер
Александр Яцко
Сергей Хачатуров
Михаил Андреев
Игорь Балалаев
Дмитрий Воронин
Григорий Горин
Алексей Степанов
Марк Захаров
Алексей Толстой
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