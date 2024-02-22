18 февраля Московский театр иллюзии отметил 35-летие со дня основания и 2 года совместной творческой жизни с Московским драматическим Театром на Перовской. В честь юбилея на одной сцене собрались обе труппы и представили публике праздничный капустник «Мистер Мэджик и Мадам Перовская: брак по любви».

© Евгения Турушева

Мистер Мэджик в лице артиста театра Артема Ермака и Мадам Перовская, в образе которой предстала актриса Татьяна Волкова, показали зрителям трогательную историю знакомства и любви, вспыхнувшей вопреки всему у двух противоположностей.

Программа юбилейного капустника была очень интересной и насыщенной: на одной сцене сплелись воедино иллюзионное и драматическое искусство – были представлены номера с протыканием зонтами, левитация, исчезновения и превращения, трансформация костюмов, исполнены драматические отрывки из спектаклей театра «Дачники», «Шутки в сторону», «Таланты и поклонники», «Земля Эльзы», а клоун-театр «Высокие Братья / Tall Brothers» устроил свой традиционный «Парад-алле» и позабавил зрителей контактной клоунадой, эквилибром на моноцикле и абсолютной импровизацией.

На сегодняшний день Московский театр иллюзии – единственный в своем роде театр, совмещающий в себе два разножанровых направления – иллюзионное и драматическое искусство.

При поддержке Департамента культуры города Москвы и благодаря директору Театра иллюзии Эдуарду Асланову, репертуар театра постоянно пополняется новыми постановками различных жанров, среди которых и мюзиклы, и иллюзионные и цирковые шоу, и музыкальные сказки, и драматические спектакли.

При этом важно отметить, что каждый коллектив продолжает свой уникальный творческий путь, заложенный создателями двух театров: заслуженным артистом РФ Кириллом Панченко (Театр на Перовской) и заслуженным артистом РФ Анатолием Ляшенко (Театр иллюзии).