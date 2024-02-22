Хабенский поставит в МХТ им. Чехова "Чайку"

"Это будет спектакль "Чайка" Антона Павловича Чехова. "Чайка" - это знаковый спектакль Московского художественного театра, потому что здесь она и образно, и в прямом смысле взлетела и понесла этот театр вверх", - сказал худрук на творческом вечере "Художественный разговор с художественным руководителем".