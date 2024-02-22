Сотрудники депо в Краснодарском крае отказались от своих подарков ради бойцов СВО

Все сотрудники-мужчины вагонного ремонтного депо Кавказская в Краснодарском крае отказались от традиционных подарков от предприятия на 23 февраля, решив вместо этого помочь фронту. Подарком от них для российских бойцов стал вовсе не модный парфюм или кружка. Денег хватило на 60 пар обуви - тактических военных ботинок.

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"День защитника Отечества - это праздник тех, кто сегодня стоит на защите Родины. Это их день! Вот кому действительно предназначаются подарки", - дружно решили в коллективе.

Не оказалось ни одного человека против. И руководство организации инициативу поддержало.

23 февраля в депо всегда праздновался с размахом. Из трех сотен сотрудников более двухсот - мужчины. Слесари, ремонтники, станочники, сварщики, токари, мастера, инженеры… Труд каждого важен, физически тяжел и необходим. Основная задача предприятия - ремонт грузовых вагонов. Оно находится в маленьком городе Кропоткине и там трудятся и кропоткинцы, и жители близлежащих сел.

Сейчас в зоне специальной военной операции четверо их мобилизованных товарищей, слесарей по ремонту подвижного состава: Вячеслав, Алексей, Александр и Антон. Коллеги признаются: очень гордятся ребятами и ждут их живыми, невредимыми и с победой.

На подарки для сотрудников в организации было запланировано 159 тысяч рублей. А чтобы распорядиться суммой грамотно, вагонники обратились к волонтерам движения "Кропоткин ZOVет", у которых помощь фронту поставлена на поток. Со многими находящимися в зоне СВО частями они на связи постоянно и знают о потребностях "за ленточкой". Плетут маскировочные сети для солдат, готовят сублимированные обеды, которые легко даже в полевых условиях превращаются во вкусный и питательный суп или борщ, передают консервы, сладости и письма, помогают с формированием и доставкой гуманитарных грузов, а еще нередко закупают обмундирование. Ведь там, на передовой, в очень сложных условиях многое быстро выходит из строя. И любая помощь никогда не бывает лишней.

"Сейчас мы получили заявку на одежду и обувь. И когда узнали о сумме подарка от депо, очень обрадовались, - говорит волонтер Татьяна Колесникова. - Денег хватило на 60 пар ботинок. Кому именно они достанутся, мы не знаем. Да это и неважно. Все находящиеся там ребята наши, родные".

Обувь закупили оптом, со склада. Так дешевле.

"Самый ходовой размер 43-й (заказали 30 пар), десять пар 44-го, ну и остальное размерными рядами. А когда одежду закупаем, чаще необходим 50-й размер. Хотим поблагодарить сотрудников депо Кавказская за их отзывчивость, мудрое решение и добрые сердца. Теперь наши бойцы будут обуты", - пояснила Татьяна Колесникова.