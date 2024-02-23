Стала известна судьба опубликовавшей «неприличные» фото учительницы

Учительницу из города Куйбышев в Новосибирской области Марию Львову не станут увольнять после публикации свадебных фотографий с мужем, которые сочли «непристойными». Чтобы подобные скандалы не повторялись, для учителей подготовят методичку, рассказала изданию «Подъем» министр образования области Мария Жафярова.

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Вопрос об увольнении даже не рассматривался. С Мариной Олеговной разговаривала, обсуждали ситуацию, её самочувствие, дальнейшие планы. Договорились быть на связи, — заявила чиновник.

Министр образования добавила, что в регионе были разработаны «методические рекомендации для педагогов по продвижению в социальных сетях». Они призваны подробно раскрыть принципы и современные тренды соцсетей, а также ограничения, которых необходимо придерживаться. Чиновник пообещала в ближайшее время обсудить новые рекомендации с педагогами и обговорить с ними «грани между личной жизнью и публичным доменом в цифровую эпоху».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что новосибирская прокуратура проведет проверку в отношении министра образования области Марии Жафяровой после того, как беременную учительницу из Куйбышева вынудили удалить свадебные фотографии. По данным канала, ведомство сочло снимки непристойными, активисты из движения «Сорок сороков» не согласились с этим мнением и пожаловались на главу министерства в правоохранительные органы.