Жители Авдеевки начали подавать документы на российские паспорта

Жители донецкой Авдеевки, взятой под контроль Вооруженными силами России, начали подавать в МВД документы на получение российских паспортов. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в Telegram.

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По ее словам, сотрудники миграционного подразделения МВД по Донецкой народной республике посетили горожан в пунктах временного размещения и помогли им оформить необходимые документы. Согласно последним данным, заявления на получение российских паспортов подали 29 жителей Авдеевки.

Волк добавила, что, помимо консультирования и правового содействия, полицейские проведут процедуру установления личности для ряда заявителей.

«Это сегодня крайне актуально, так как многие документы были сильно повреждены или утрачены», — объяснила представитель МВД.

Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что Следующим шагом после перехода Авдеевки под контроль российских войск является разминирование города. Парламентарий также сообщил, что в городе расположена узловая станция, поэтому Россия получает возможность восстановить железнодорожное сообщение. Он подчеркнул, что населенный пункт небольшой, но имеет серьезное оперативное значение.