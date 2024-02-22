Жители Авдеевки начали подавать документы на российские паспорта

Жители донецкой Авдеевки, взятой под контроль Вооруженными силами России, начали подавать в МВД документы на получение российских паспортов. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в Telegram.
По ее словам, сотрудники миграционного подразделения МВД по Донецкой народной республике посетили горожан в пунктах временного размещения и помогли им оформить необходимые документы. Согласно последним данным, заявления на получение российских паспортов подали 29 жителей Авдеевки.
Волк добавила, что, помимо консультирования и правового содействия, полицейские проведут процедуру установления личности для ряда заявителей.
«Это сегодня крайне актуально, так как многие документы были сильно повреждены или утрачены», — объяснила представитель МВД.
Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что Следующим шагом после перехода Авдеевки под контроль российских войск является разминирование города. Парламентарий также сообщил, что в городе расположена узловая станция, поэтому Россия получает возможность восстановить железнодорожное сообщение. Он подчеркнул, что населенный пункт небольшой, но имеет серьезное оперативное значение.
20 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Операция готовилась с осени 2023 года и завершилась 17 февраля. За время боев за населенный пункт российские войска нанесли по нему до 450 высокоточных ударов.