В РЖД прокомментировали решение Литвы по запрету на высадку пассажиров
Закрытие погранпунктов и запрет на посадку и высадку пассажиров на станциях «Кена» и «Кибартай» не окажут влияния на транзит российских поездов в Калининград и обратно. Так отреагировали в РЖД в Telegram-канале на соответствующее решение Литвы.
Правительство Литвы ранее приняло решение о введении с 1 марта запрета для россиян, следующих в Калининградскую область, выходить на станциях Кяна и Кибартай, которые находятся на территории этой страны.
Также власти решили закрыть погранпункты Лаворишкес и Райгардас на границе с Белоруссией.
В РЖД заявили, что принятие меры «никак не повлияют на существующий порядок транзита поездов российского формирования в/из Калининграда».
Ранее сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков заявил, что запрет Литвы на высадку пассажиров из поездов, следующих через ее территорию в Калининградскую область, нарушает международное право и нормы самого Евросоюза.