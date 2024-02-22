$92.44+0.0999.90+0.34
Войти в почту

В РЖД прокомментировали решение Литвы по запрету на высадку пассажиров

Закрытие погранпунктов и запрет на посадку и высадку пассажиров на станциях «Кена» и «Кибартай» не окажут влияния на транзит российских поездов в Калининград и обратно. Так отреагировали в РЖД в Telegram-канале на соответствующее решение Литвы.

В РЖД прокомментировали решение Литвы по запрету на высадку пассажиров
© ТАСС

Правительство Литвы ранее приняло решение о введении с 1 марта запрета для россиян, следующих в Калининградскую область, выходить на станциях Кяна и Кибартай, которые находятся на территории этой страны.

Также власти решили закрыть погранпункты Лаворишкес и Райгардас на границе с Белоруссией.

В РЖД заявили, что принятие меры «никак не повлияют на существующий порядок транзита поездов российского формирования в/из Калининграда».

Ранее сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков заявил, что запрет Литвы на высадку пассажиров из поездов, следующих через ее территорию в Калининградскую область, нарушает международное право и нормы самого Евросоюза.

Общество
РЖД
ЕС
Литва
Калининград
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости