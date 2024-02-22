Опубликовано фото украинского паспорта летчика-перебежчика Кузьминова

Опубликована фотография украинского паспорта, выданного властями страны летчику-перебежчику Максиму Кузьминову. Снимок разместил Telegram-канал Mash.

Фото Кузьминова имеется на документе на имя 33-летнего Игоря Шевченко. По данным канала, реальный Шевченко состоял в ополчении Донецкой народной республики, мужчины не стало в 2014-м году.

Скриншот

Бывший летчик Минобороны получил украинский паспорт 22 сентября. Испанскую границу он пересек в октябре, утверждает канал.

В августе 2023 года Кузьминов перегнал на Украину вертолет Ми-8, на борту которого также находились штурман и техник, которые не знали о намерениях летчика. По прибытии на Украину, по словам главы ГУР Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), от них пришлось избавиться.