Перебежчик Максим Кузьминов, угнавший в августе прошлого года российский военный вертолет, жил в Испании с документами на имя 33-летнего Игоря Шевченко. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, Шевченко - реальный человек, ополченец из ДНР, погибший еще в 2014 году. Кузьминов получил украинский паспорт на его имя 22 сентября 2023 года.

"В Испанию он въехал уже в октябре. Местные власти ожидают результатов биометрической экспертизы, которую запросили как в России, так и на Украине", - говорится в материале.

О смерти Кузьминова в Испании стало известно в понедельник. Изначально СМИ сообщили, что убит "33-летний украинец", что вызвало сомнения в личности убитого, поскольку Кузьминов - гражданин РФ, ему 28 лет.

Позднее агентство EFE подтвердило, что убитым является именно Кузьминов. Во время осмотра места ЧП был найден поддельный паспорт, после чего и появились сообщения об "украинце".

Отметим, что официально испанские правоохранительные органы не подтверждают сообщения о личности погибшего.