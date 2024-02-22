Стало известно, с какой целью перебежчик Кузьминов приехал в Испанию

Российский пилот-перебежчик поселился в испанском Вильяхойосе с целью начать новую жизнь и стать «профессионалом в области ремонта». Об этом пишет испанская газета Español со ссылкой на соседей перебежчика.

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«Этот российский пилот поселился «в квартире у друзей» в жилом районе Кала-Альта-де-Вильяхойоса, в нескольких метрах от моря, с целью… начать новую жизнь «как профессионал в области ремонта»», — говорится в сообщении издания.

До этого зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на сообщения о смерти Кузьминова. Он опубликовал отрывок, в котором заявил, что «собаке — собачья смерть». С такой репликой политик выступил в интервью российским СМИ, в том числе агентству ТАСС. В его канале опубликован лишь короткий фрагмент беседы.

Российский пилот-перебежчик Максим Кузьминов в 2023 году угнал российский военный вертолет Ми-8 с аэродрома в Курсе и перелетел на нем в Харьковскую область. По предварительным данным, летчик был убит в Испании — его застрелили 13 февраля в Вильяхойосе.