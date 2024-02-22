В театре назвали причину смерти актрисы Александры Марусич

В Государственном национальном русском театре драмы в Бишкеке, где без малого полвека прослужила Александра Марусич, назвали причину ее смерти.

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Народная артистка Кыргызской Республики ушла из жизни 20 февраля после продолжительной болезни, - сообщили в пресс-службе учреждения. Характер недуга не уточняется.

"Более 46 лет народная артистка блистала на сцене Русского театра драмы. За эти годы ею сыграно множество ролей, ролей глубоких, выдающихся, запоминающихся, раскрывающих все грани ее таланта", - сказано в некрологе.

Отмечается, что Александра Марусич "не только прекрасная, неподражаемая актриса, но и удивительный по широте души человек, добрый, отзывчивый, готовый в любую минуту прийти на помощь".

Гражданская панихида по народной артистке пройдет сегодня, 22 февраля, в Русском театре драмы имени Айтматова.

Александра Марусич родилась в 1952 году в городе Реж Свердловской области, в 1974-м окончила Свердловское театральное училище.