Ходорковский* заложил апартаменты в Лондоне

Апартаменты бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в России иностранным агентом) в центре Лондона, стоимостью £2,8 млн (327 млн рублей), находятся в залоге у швейцарского банка. Об этом со ссылкой на британский реестр недвижимости пишет RT.

Издание отмечает, что данные британского реестра недвижимости свидетельствуют о том, что держатель залога — британское представительство банка UBS AG, с которым в 1990-е сотрудничал ЮКОС.

Апартаменты, отданные в залог, представляют собой таунахаус площадью 111 кв.м. на территории клубного ЖК St. Edmunds' Terrace, который расположен недалеко от Букингемского дворца, отмечается в статье.

При этом Михаил Ходорковский* ранее уже закладывал в этом банке свое имущество. Тогда в залог было отдано загородное поместье Best Beech Place, стоимостью за £6 млн (699 млн рублей) для того, чтобы усложнить его возможный арест и изъятие.

Олигарх также владеет еще пятью объектами недвижимости в Великобритании, среди которых клуб для встреч признанной нежелательной организацией в РФ «Открытой России», видеостудия, где снимают передачи для его YouTube-канала, а также две квартиры. Общая стоимость этих объектов оценивается в сумму £24 млн (2,7 млрд рублей).

В 2005 году Ходорковский получил девять лет колонии по делу о мошенничестве, а в 2010 году - 14 лет тюрьмы по делу о хищении нефти и легализации доходов от ее продажи. Так как сроки несколько раз сокращались судами разных инстанций, а также в связи с тем, что срок заключения отсчитывался с момента ареста, Ходорковский должен был выйти на свободу в августе 2014 года. В декабре 2013-го президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Ходорковского, после освобождения тот покинул страну.