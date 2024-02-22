Президент ассоциации бокса нашел работу звездам с «голой» вечеринки Ивлеевой

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев нашел работу звездам с «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Как сообщает Telegram-канал Shot, он предложил им отработать проступок уборкой после первого физкультурного парада на Красной площади.

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В октябре 2023 года президент России Владимир Путин поддержал идею Кремлева возродить спортивные парады на Красной площади, которые проводились в СССР. По словам Умарова, мероприятие может состояться в первые выходные августа. Для зрителей оно будет абсолютно бесплатным.

Участниками шествия станут около 10 тысяч человек, среди которых будут представители разных видов спорта. Звезд с вечеринки Умаров предложил сделать волонтерами на параде.

«Они будут отрабатывать, больше уборкой заниматься», — сказал Умаров.