В ФНС прокомментировали сообщения о долгах Соловьева

В ФНС России заявили, что информация о налоговых долгах телеведущего Владимира Соловьева не соответствует действительности. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 21 февраля 2024 года долг у телеведущего отсутствует.

«Все налоговые обязательства налогоплательщик исполняет своевременно», — отметили в ФНС.

Журналисты пояснили, что авторы публикаций о долгах Соловьева ссылались на «базы ФНС».

«Это фейк», — подчеркнули в пресс-службе.