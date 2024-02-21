В ФНС прокомментировали сообщения о долгах Соловьева
В ФНС России заявили, что информация о налоговых долгах телеведущего Владимира Соловьева не соответствует действительности. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ведомстве уточнили, что по состоянию на 21 февраля 2024 года долг у телеведущего отсутствует.
«Все налоговые обязательства налогоплательщик исполняет своевременно», — отметили в ФНС.
Журналисты пояснили, что авторы публикаций о долгах Соловьева ссылались на «базы ФНС».
«Это фейк», — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что популярный певец Филипп Киркоров экстренно погасил долги перед налоговой. Общая сумма выплат составила порядка 12 млн рублей.
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