Экспозицию Сбера на «Играх Будущего» посетил Владимир Путин

Президент России Владимир Путин посетил стенд «Школы 21» на международном мультиспортивном турнире «Игры Будущего» в Казани.

На «Играх Будущего» Сбер впервые применил уникальную технологию, благодаря которой виртуальный персонаж — СберКот — общается с посетителями в режиме реального времени. Вместе с директором кампуса «Школы 21» в Казани Юлией Вершининой СберКот рассказал главе государства про цифровые сервисы Сбера, которые помогают молодежи развиваться.

3D-технологии позволили перенести СберКота в кампус «Школы 21» в Великом Новгороде, который открылся с участием Владимира Путина. Главу государства проинформировали, что его поручение открыть в 2024 году еще 10 кампусов школы выполняется. В этом году открыли кампус в Ярославле и буквально вчера в Магасе.

По словам Юлии Вершининой, 100 процентов выпускников «Школы 21» успешно работают в крупнейших российских IТ-компаниях и стартапах. Она отметила, что учиться в кампусах можно в любое удобное время. Школа работает по уникальной методике обучения «Равный — равному»: без менторов, лекций и оценок, только индивидуальная или командная работа над проектами. Широко задействована геймификация.

Кроме того, во время обхода было рассказано еще об одном проекте Сбера и «Школы 21», в котором любой житель России старше 18 лет может проверить свои цифровые навыки и прокачать их, — это бесплатный конкурс «Цифровой марафон». Конкурс включает в себя онлайн-игру, тестирование, цифровой диктант и финал в Москве. Участники сами определяют собственный уровень цифровых навыков и знаний — «Новичок», «Исследователь» или «Эксперт» — и соревнуются с равными. От выбранного уровня зависят сложность задач и призы.

В ходе экскурсии в рамках «Игр Будушего» на одном из стендов главу государства окликнул цифровой амбассадор Сбера — СберКот. Он предложил главе государства назвать три любых слова, на основе которых сгенерирует пожелание для участников «Цифрового марафона».

«Любовь, Россия, народ», — сказал Путин.