Российский бизнесмен назвал число заказов подушек с фото Мизулиной

«Екатерина Мизулина к нам не обращалась. Тут ничего оскорбляющего нет, мы взяли фотографию из открытых источников, как делаем с другими заказами. Эти люди — знаменитости, их частную жизнь мы не трогаем. Я думаю, она против не будет. Если будет, то свяжется с нами», — высказался Бокарев.