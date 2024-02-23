Российских школьников начали учить уничтожать немецкие танки

Школьников в Подмосковье начали учить уничтожать немецкие танки во время армейских соревнований. Об этом сообщает Telegram-Москва».

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В школах Егорьевска и Починок провели соревнования «Армейский квест» для учащихся с первого по девятый классы. В организации мероприятий помогло руководство местной военной части. Предполагается, что такие игры должны воспитать патриотические чувства у детей.

В рамках соревнований учащиеся преодолевали полосу препятствий, ели солдатскую кашу, стреляли из пневматического оружия и транспортировали раненых. Детям также предложили уничтожить бутафорской противопехотной гранатой якобы немецкий танк «Леопард-2». По словам директора одной из школ, танк сделал из фанеры учитель ИЗО.