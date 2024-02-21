Актера Панкратова-Черного из-за ушиба заменили на гастролях в Томске

Народного артиста РФ , актера и режиссера Александра Панкратова-Черного, который получил ушиб в начале февраля, заменил актер театра и кино Владимир Майсурадзе в гастрольном спектакле в Томске . Об этом сообщили в пресс-службе Томской филармонии.

"Актер театра и кино Владимир Майсурадзе вместе с Татьяной Кравченко сыграет главную роль в спектакле "Женихи", который запланирован на 23 февраля 2024 года в Большом концертном зале Томской филармонии. В гастрольном туре Майсурадзе заменит Александра Панкратова-Черного, который в начале февраля был экстренно госпитализирован в Москве", - говорится в сообщении.

8 февраля жена артиста сообщила, что он упал и получил ушиб. Панкратову-Черному 74 года. Среди наиболее известных работ: Степа Грушко в музыкальном фильме "Мы из джаза", Иван Семеновский в мелодраме "Жестокий романс" по пьесе Александра Островского "Бесприданница",Аркадий Грачев в драме "Зимний вечер в Гаграх", Геннадий в комедии "Где находится нофелет?", Степа Лиходеев в сериале "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова.