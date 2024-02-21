В Ростовской области открылся новый завод

В Ростовской области в среду, 21 февраля, прошла церемония открытия завода по производству автоматических и механических трансмиссий, мостов и редукторов.

© пресс-служба Губернатора Ростовской области

В мероприятии принял участие губернатор региона Василий Голубев. Вместе с гендиректором «Ростсельмаша» Валерием Мальцевым глава региона дал старт работе нового производства, нажав символическую кнопку.

Отмечается, что с выходом на полную мощность завод ежегодно сможет обеспечивать трансмиссиями, мостами и редукторами около 10 тысяч единиц техники компании. Часть продукции будет использоваться при производстве дорожно-строительных машин. На предприятии планируется открыть 500 рабочих мест.

«Правительство Ростовской области оказало содействие в оформлении специнвестконтракта, что позволит применить нулевую ставку по налогу на прибыль. Компания также получит и другие региональные инвестиционные льготы», — пояснил Голубев.

Губернатор заметил, что ввод с начала года уже второго предприятия подтверждает правильный вектор развития Ростовской области. Впереди, добавил он, запуск еще одного крупного производства – Ростовского тракторного завода.

Открытие в регионе производства производства отечественных машин и комплектующих к ним позволило сделать еще один шаг на пути к технологическому суверенитету страны в целом, подчеркнул Голубев.

Валерий Мальцев пояснил, в свою очередь, что проект направлен на обеспечение сборочных конвейеров собственной компонентной базой. Его реализация означает укрепление технологической независимости компании от внешних поставок, расширение компетенций.

Кроме того, уточнил гендиректор, этот проект является необходимым условием программы развития своих продуктовых линеек.