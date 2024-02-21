В РСТ дали совет россиянам с ошибками в загранпаспорте

Самые частые ошибки: опечатка в имени, фамилии, опечатка в коде пола, в месте рождения. Туристические компании не занимаются выдачей загранпаспортов, здесь уже вопрос к МВД, компетентным органам. Турагенты смотрят на паспорт, но некоторые ошибки могут быть неочевидными. Проверку данных нужно осуществлять в момент получения загранпаспортов в компетентных органах, сверять данные, смотреть на опечатки, чтобы это не происходило на границе, — пояснил Горин.