В Роструде ответили, можно ли сотрудника на удаленке уволить за прогул

Сотрудник, работающий удаленно, может быть уволен в том случае, если он не взаимодействует с работодателем более двух дней подряд. Об этом заявил в беседе с «Российской газетой» заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

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По словам собеседника, работодатель имеет право сократить работника, если попытки связаться с ним были безуспешными. Речь идет об отправке писем и звонках работнику, уточнил Шкловец.

Однако увольнять удаленного сотрудника нельзя, если он выполнял свои обязанности без контактирования с руководством, пояснил он.

«Если сотрудник не выходит на связь в течение двух дней без уважительных причин, трудовой договор с ним может быть прекращен по инициативе работодателя», — отметил заместитель руководителя ведомства.