Названа ключевая проблема в ЖКХ

В ряде российских регионов износ коммунальной инфраструктуры доходит до 80 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минстроя России Ирека Файзуллина на правительственном часе в Совете Федерации.

Он заявил, что изношенность коммунальной инфраструктуры является одной из ключевых проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). При этом средний износ сетей в регионах составляет 40 процентов. В настоящее время стоит задача довести уровень модернизации ежегодного износа хотя бы до четырех процентов, добавил министр.