«Это не ракета, спрятать ампулу с натуральной оспой можно где угодно. Поэтому мы не исключаем, что у некоторых стран тоже есть такие коллекции, помимо России и США. И за ними никто не следит! В 2023 году было совместное заявление России и Китая, что мы высказываем озабоченность по поводу американцев, что у них имеются наступательные военно-биологические программы и что их нужно предоставить. США выдвигают встречные обвинения, хотя и не так прямо. Напоминаю: вирус натуральной человеческой оспы стоит первым номеров в списке агентов биологического оружия. И при этом мы знаем, что у Вашингтона есть наступательная программа», — отметил эпидемиолог.