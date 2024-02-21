Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали в своем Telegram-канале розыгрыш над писателем Виктором Шендеровичем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Публицист, который был убежден, что ведет беседу с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, назвал себя «врагом всех народов» и признался, что не против направлять свои гонорары от выступлений на Украине на нужды ВСУ.

Также Шендерович заявил, что считает законными военными целями для Украины президента России Владимира Путина, а также журналистов и активистов, поддерживающих СВО. В разговоре с пранкерами он оправдал убийства журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, а также покушения на писателя Захара Прилепина и журналиста Владимира Соловьева.

Писатель признался, что ради приезда на Украину готов выучить «правильный, максимально обтекаемый ответ» по поводу Степана Бандеры, Львовского погрома и Бабьего Яра. Он выразил уверенность, что Россию скоро «положат вниз лицом», а Украина вернет себе Крым и Донбасс.

Шендерович ранее заявил о возможности певицы Аллы Пугачевой стать будущим президентом России, назвав ее символом свободы в России. По его мнению, артистка является олицетворением мира и единения миллионов россиян, какими когда-то были Владимир Высоцкий и Михаил Жванецкий.