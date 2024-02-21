Жительницы России рассказали о самых ценных мужских качествах

В ходе опроса, проведенного в преддверии Дня защитника Отечества, большинство (63%) россиянок назвали наиболее ценными в мужчинах нравственные качества. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения.

В опросе, проведенном ВЦИОМ 10 февраля, приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет, как женщины, так и мужчины.

Отвечая на вопрос о том, какие качества они больше всего ценят в мужчинах, россиянки отметили, что это надежность, обязательность (16%), честность (15%), верность (11%), ответственность (10%) и порядочность (7%).

При этом моральные качества на первое место поставили жительницы России всех возрастов, но чаще всего об этом упоминали представительницы группы 35-44 года (70%).

«Женщины чаще в число отличительных черт включали мужественность (37%) и заботу о других (9%)», - отметили социологи.

А вот по мнению мужчин, также принявших участие в опросе, женщины ценят в них в первую очередь надежность и обязательность (17%), верность (10%), честность (9%) и ответственность (4%)

При этом, 56% респондентов уверены, что современные российские мужчины обладают преимущественно положительными качествами, такими как мужественность, сила, волевые и нравственные качества, трудолюбие, забота о других. Однако 17% опрошенных высказали мнение, что мужчинам присущи и отрицательные качества – несамостоятельность, слабохарактерность и пассивность.

«В то же время у современного российского мужчины есть новые черты, например, отношение к труду — 5%, деловитость и трудолюбие — по 2%. Еще 5% полагают, что мужчину в России в наши дни отличают патриотизм и готовность встать на защиту Родины», - обратили внимание социологи.

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