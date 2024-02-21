Синоптик не исключила возвращения 30-градусных морозов

Нижегородский синоптик Мокеева не исключила возвращения 30-градусных морозов
Аномальные морозы до минус 30 градусов еще могут прийти в Нижегородскую область этой зимой. Однако в ближайшее время такого похолодания не ожидается. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогноз ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.
Она отметила, что по статистике за последние года, такие морозы были в конце февраля — начале марта.
— Поэтому не исключены и в этом году, — сообщила Мокеева в комментарии NewsNN.
По прогнозам синоптиков, потепление до минус 1 градуса придет в Нижний Новгород в следующие выходные, 24 и 25 февраля. До этого термометры будут показывать от минус 7 до минус 3 градусов.
До этого синоптик Александр Шувалов оценил температурные показатели погоды в Петербурге в первой половине февраля. По его словам, отклонение температуры от климатической нормы составило 10-11 градусов со знаком «минус», передает газета «Петербургский дневник».
На День защитника Отечества в пятницу, 23 февраля, в Москве установится мягкая мартовская погода. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.