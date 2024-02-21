Список подлежащих изъятию за пропаганду ЛГБТ* книг прокомментировали

Список книг, подлежащих изъятию из-за пропаганды ЛГБТ* (запрещенная на территории РФ экстремистская организация), действительно был разработан, но сейчас не актуален и не имеет отношения к реальности. Об этом сообщил РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

В конце 2022 года в России приняли пакет законов о полном запрете пропаганды ЛГБТ* и педофилии в СМИ, рекламе, книгах и кино. Документы, среди прочего, расширяют перечень информации, которую запрещено распространять среди детей, - это пропаганда и демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений/предпочтений, а также пропаганда смены пола.

По словам Соколова, в период обсуждения соответствующего законопроекта в парламенте действительно был создан список книг, подлежащих изъятию из-за пропаганды ЛГБТ*.

«Отрасль хотела наглядно продемонстрировать, что могло бы попасть под действие закона, если не были бы разработаны четкие критерии. Сейчас этот список не актуален - он не имеет никакого отношения к реальности. И это можно легко проверить», - заметил президент Ассоциации компаний интернет-торговли.

Ранее в маркетплейсе «Мегамаркет» сообщили «Коммерсанту», что скрыли продающиеся на площадке книги, которые указаны в списке ограничений в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ*. Представитель маркетплейса отметил, что список был создан «еще в декабре 2022 года по инициативе АКИТ всеми участниками книжного рынка».