Туристов массово разворачивают на границе из-за ошибок в загранпаспорте

Российские туристы массово жалуются на невозможность пересечь границу из-за ошибок в загранпаспортах старого образца, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, с такой проблемой сталкиваются владельцы документов без биометрии, оформленных в 2023 и 2024 годах.

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SHOT пишет, что поводом для отказа в выезде из страны может стать шрифт, которым напечатаны цифры и буквы в документе. Опечатки и неправильный шрифт чаще всего встречаются в машиночитаемой зоне загранпаспорта. Основные претензии предъявляются к единице, которая должна быть без черточки внизу, а также к семерке, которая должна быть с характерным изгибом.

Канал отмечает, что из-за ошибочного шрифта житель Екатеринбурга не смог улететь в Дубай вместе с семьей, его развернули на паспортном контроле. При этом причиной отказа стал неправильный код пола.

Собеседники SHOT считают, что проблемы с загранпаспортами связаны с введением новых правил при их проверке. В документах подробно описываются все признаки недействительности документа, в том числе наличие орфографических ошибок и неровность линий строк. Турагенты также начали тщательнее проверять документы. В МФЦ рекомендуют гражданам поменять документ при подозрении на любую неточность.