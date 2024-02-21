Конюхов рассказал о планировании своего последнего путешествия

Известный путешественник Федор Конюхов намерен в 2032 году, когда ему исполнится 80 лет, организовать последнюю свою экспедицию в Тихий океан на плоту из переработанного пластика. Об этом пишет ТАСС.

По словам Конюхова, он хотел бы в одиночку пройти на плоту от Чили до Австралии.

«Для последней экспедиции, - я не боюсь и не стесняюсь этого слова, - уже началось финансирование и строительство плота. Она запланирована на 2032 год и будет называться «Возраст - не помеха»», - заметил он.

Путешественник подчеркнул, что уже сейчас хотел бы отправиться в путь, но у него «стоят впереди экспедиции, которые нельзя отложить, потому что люди работают, идет финансирование».

Говоря о выборе материала для плота, Конюхов подчеркнул, что занимается изучением загрязнения океана микропластиком.

В прошлом году путешественник Федор Конюхов и мастер спорта Игорь Потапкин поднялись на 4 687 метров над Эльбрусом на паралете. Эта высота на 117 метров выше ранее установленного мирового рекорда.