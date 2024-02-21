В РЖД ответили на вопрос о расширении маршрутов «Сапсанов»

Российские железные дороги не рассматривают запуск «Сапсанов» на каких-то других маршрутах. Об этом заявил начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров, пишет РИА Новости.

Отвечая на вопрос, будет ли рассматриваться запуск этих поездов на каких-то новых маршрутах, Петров отметил, что таких планов нет. Сейчас «Сапсаны» ездят между Москвой и Санкт-Петербургом.

Ранее глава холдинга Олег Белозеров заявил о том, что Российские железные дороги намерены запустить полностью беспилотный поезд в 2026 году, а летом этого года будет запущена частично беспилотная версия. По его словам, поезд с беспилотным вождением на уровне 3 «А» появится летом на МКЦ.