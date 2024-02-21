Умер режиссер Владимир Самсонов

По его словам, скончался режиссер Владимир Самсонов, который был одним из тех, кто в 1980-е годы создавал оформление советскому телевидению и снял множество межпрограммных анимационных роликов, передает ТАСС .

Режиссер, сценарист, художник Владимир Самсонов родился в Уссурийске в 1936 году. Окончив ВГИК, он снял свои первые работы на «Союзмультфильме». Он стал режиссером мультфильмов «Старая игрушка», «Мы с Джеком», «Здесь могут водиться тигры», автор заставки к телепередаче «Спокойной ночи, малыши!», использовавшейся в 1986–1994 годах.