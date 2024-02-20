Путин оценил качество детского печенья

Президент России Владимир Путин побывал на выставке участников конкурса растущих российских брендов «Знай наших». В ходе посещения российский лидер ознакомился с продукцией отечественных производителей, пишет Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

В частности, Владимир Путин обратил внимание на продукцию торговой марки «Крестецкая строчка» из Новгородской области — участника номинации «Наше наследие».

Кроме того, президенту представили брянский бренд детского питания «Ам-Ам». Глава государства открыл пачку печенья, попробовал одно из них и заявил: «Супер».