Путин оценил качество детского печенья
Президент России Владимир Путин побывал на выставке участников конкурса растущих российских брендов «Знай наших». В ходе посещения российский лидер ознакомился с продукцией отечественных производителей, пишет Telegram-канал «Вы слушали Маяк».
В частности, Владимир Путин обратил внимание на продукцию торговой марки «Крестецкая строчка» из Новгородской области — участника номинации «Наше наследие».
Кроме того, президенту представили брянский бренд детского питания «Ам-Ам». Глава государства открыл пачку печенья, попробовал одно из них и заявил: «Супер».
Также российскому лидеру рассказали о подмосковном бренде MOBITRUCK, производящем дома на колесах, мобильные офисы, полевые кухни, бани, передвижные тележки.
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