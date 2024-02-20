«Школа 21» открылась в Магасе

«Школа 21» в Магасе начала работу на базе Академии цифрового развития. В торжественной церемонии открытия кампуса приняли участие глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, генеральный директор Большого театра России, художественный руководитель — директор Мариинского театра Валерий Гергиев, а также предприниматель и меценат Михаил Гуцериев. Почетные гости осмотрели здание, поздравили команду школы с открытием, пообщались с участниками отборочного интенсива, пожелали им успехов и плодотворной работы.

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«На Кавказе огромный потенциал и большое количество молодых людей, которые сегодня в основном занимаются спортом. Спорт несомненно важен, но мы прекрасно помним времена, когда с ингушской земли и с Кавказа выходили не только великие спортсмены, но и великие ученые. И мы хотим добавить к интересам молодежи на Кавказе суперсовременные интеллектуальные профессии, которые позволят ребятам прямо отсюда, из Ингушетии, работать в самых лучших российских компаниях. И как только появляются высококвалифицированные люди, то компании приходят в те регионы, где они есть. ʺШкола 21ʺ дает 14 самых востребованных сегодня на рынке специальностей. От программирования до инженерных специальностей, таких как кибербезопасность, специалистов в области работы с данными, искусственным интеллектом, робототехникой. “Школа 21” выпускает сразу специалистов среднего уровня, так называемых мидлов», — отметил Герман Греф.

По его словам, у выпускников школы 100-процентное трудоустройство, их принимают на работу раньше, чем они оканчивают школу. Первый набор в Магасе был открыт на 150 мест, получено 3000 заявлений — это рекордное количество заявок, сказал Греф. Он также поблагодарил Михаила Гуцериева за идею, за финансовое участие, за то, что этот совместный проект был реализован в кратчайшие сроки. Также Греф поблаголдарил местные власти.

Образовательный проект Сбера «Школа 21» в Магасе реализуется по инициативе главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматова при поддержке группы «САФМАР» Микаила Гуцериева. Он станет основой образовательного кластера, который создается в Ингушетии группой «САФМАР».

«Мы открываем в Ингушетии Академию цифрового развития, чтобы придать новый импульс развитию региона и всего Северного Кавказа. В Ингушетии очень молодое население, которому необходимы новые возможности для реализации своего потенциала. Мы создаем эти возможности в самом перспективном сегодня направлении — направлении информационных технологий и цифрового бизнеса. Мы благодарны за поддержку руководству региона и Сберу, который сегодня открывает здесь двери своей ʺШколы 21ʺ — одного из самых инновационных образовательных проектов не только в России, но и во всем мире», — отметил Михаил Гуцериев.

Кампус «Школы 21» расположен на трех этажах Академии цифрового развития, его площадь — 3500 квадратных метров. Количество рабочих станций — 250. Кластеры школы, где расположены рабочие пространства, названы в честь главных ценностей ингушского народа: благородства, смелости, доверия и терпения.

«Ингушская молодежь продуктивно занимается инновационными проектами, и ʺШкола 21ʺ — один из вариантов получения отличных технических знаний, умения эффективного использования передовых технологий, готовности быть востребованными на современном рынке труда. Мы знаем, что сегодня Сбер применяет более 200 моделей искусственного интеллекта в работе с корпоративными клиентами и этот труд эффективен с точки зрения финансовой прибыли. Новейшие технологии используются в различных сегментах деятельности. Для руководства и жителей Ингушетии крайне важно внимание со стороны такого признанного лидера цифрового и экономического развития», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Сейчас в «Школе 21» в Магасе проходит первый отборочный интенсив, в котором участвует более 300 человек, 12 процентов из них — девушки. Средний возраст участников — 18–24 года, самому старшему — 48 лет. Среди участников есть филолог, журналист, специалист по информационной безопасности, юрист, пожарный, учитель физкультуры и представители других профессий. Заявки на обучение в «Школу 21» в Магасе подало более 2500 человек, из них 93 процента — жители Ингушетии. Остальные участники приехали на обучение из Караганды (Казахстан), Грозного, Пятигорска, Владикавказа, Ессентуков и других городов России.

Помимо школы, на территории Академии цифрового развития планируется разместить бизнес-акселератор и другие инновационные проекты, ориентированные на развитие региона.

«Сегодня действительно примечательное событие, ответственное и историческое. Я всегда считал, что регионы России играют важную роль в жизни, развитии и судьбе страны. Поэтому Мариинский театр уже побывал в 70 регионах России. К своему сожалению, мы еще не выступали здесь. Я хочу пообещать, что здесь, в ″Школе 21″, мы скоро появимся и выступим», — отметил генеральный директор Большого театра России, художественный руководитель, директор Мариинского театра Валерий Гергиев.