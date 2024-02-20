«Многие стараются уехать на праздники из города на природу, в более спокойную среду, поэтому глэмпинги достаточно востребованы. Кроме того, отдых там стоит недорого – где-то от 3,5 до 5 тыс. рублей. Это будет специальная палатка с подогревом, которая выставляется в дестинации с очень красивым видом - у людей есть возможность провести ночь, например, в горах или на озере, а с утра – порыбачить. Такой отдых тоже очень востребован, но все-таки это не семейный сегмент – семьи стараются уезжать туда, где есть система «все включено»», — сказал эксперт.