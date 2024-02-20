Эксперт назвал самые популярные у россиян направления для отдыха в февральские выходные
Эксперт в сфере туризма Николай Мельник в разговоре с Рамблером рассказал о самых популярных среди россиян направлениях для отдыха в февральские выходные.
Согласно результатам исследования сервиса SuperJob, в России примерно 12% граждан собираются взять отгулы или отпуска, чтобы побольше отдохнуть в честь 23 февраля. При этом 60% опрошенных рассказали, что не хотят расслабляться на праздниках.
Отдых в такие даты называется туром выходного дня – он ограничен по срокам. Планируя его, кто-то действительно старается взять отгул и «захватить» либо кусочек четверга, либо кусочек понедельника, чтобы максимально продлить время отдыха. Но в основном россияне любят отдыхать строго по графику, ровно три дня – с 23 по 25 февраля. Если говорить о московском регионе, то в эти даты очень популярны местные четырехзвездочные и пятизвездочные апарт-отели с системой «все включено» - они уже почти все «забиты», бронирование на праздничные даты началось еще в ноябре.Николай МельникЭксперт по внутреннему и выездному туризму
Эксперт отметил, что отдых в апарт-отелях Москвы и Подмосковья сопоставим по стоимости с непродолжительной поездкой в Сочи.
«Ввиду несезонности авиабилеты в Сочи очень дешевы, невысока и стоимость проживания, поэтому многие отправляются на три дня на курорты Красной поляны. Многие едут туда со своим оборудованием и проводят выходные, занимаясь активными видами спорта», — рассказал специалист.
Часть россиян предпочитает проводить февральские выходные за границей, и самым популярным направлением в настоящее время являются Объединенные Арабские Эмираты, добавил Мельник.
«Сейчас из России в ОАЭ выполняется большое число рейсов разными авиакомпаниями, и их расписание очень удобно – можно как раз «захватить» эти три дня отдыха, однако отдых в ОАЭ – это более дорогостоящий вариант... Есть категория туристов, которая уезжает Египет, но их меньшинство, потому что, как правило, наши туроператоры не формируют трехдневные туры», — подчеркнул он.
Кроме того, по словам собеседника, в последнее время все большую популярность среди россиян набирает такой вид туризма, как глэмпинг - разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт с возможностью отдыха на природе.
«Многие стараются уехать на праздники из города на природу, в более спокойную среду, поэтому глэмпинги достаточно востребованы. Кроме того, отдых там стоит недорого – где-то от 3,5 до 5 тыс. рублей. Это будет специальная палатка с подогревом, которая выставляется в дестинации с очень красивым видом - у людей есть возможность провести ночь, например, в горах или на озере, а с утра – порыбачить. Такой отдых тоже очень востребован, но все-таки это не семейный сегмент – семьи стараются уезжать туда, где есть система «все включено»», — сказал эксперт.
Россиян ранее предупредили о новых трудностях при поездках в Европу.